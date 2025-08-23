Россия содрогалась от взрывов: где есть прилеты

В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов и пожар.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В частности, под утро россияне начали писать в телеграмм-каналах, что взрывы раздаются в городе Петров Вал. Населенный пункт якобы атаковали неизвестные дроны.

Кроме того, после атаки в районе местной железнодорожной станции возник пожар, а в окнах жилых домов якобы выбиты стекла.

Позже в пабликах начали появляться видео, на которых видно, что возле ювелирного магазина "Алмаз" было выбито стекла. Напротив этого магазина, как сообщается, как раз и находится железнодорожная станция "Петров Вал".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку неизвестных дронов на регион и город. По его словам, силы ПВО якобы "отразили" налет дронов.

В то же время он проигнорировал информацию о пожаре в районе объекта, но утверждает, что в результате атаки якобы пострадали трое жителей. При этом он попытался заверить всех, что пожар в другом месте.

"В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет", — утверждает чиновник.

Отметим, что перед этим на звуки взрывов жаловались жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае.

