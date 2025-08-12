logo

Россия содрогалась от взрывов: где заявили об атаке дронов
НОВОСТИ

Россия содрогалась от взрывов: где заявили об атаке дронов

Под ударом оказались заводы "Монокристалл" и "Нептун"

12 августа 2025, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на вторник, 12 августа, жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы. 

Россия содрогалась от взрывов: где заявили об атаке дронов

Ставрополь под ударом дронов. Фото: из открытых источников

Местные жители в соцсетях заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун", там раздавались взрывы. Также сообщалось о дыме и огне на месте падения беспилотников.

"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", — написал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Владимиров.

Стоит отметить, завод "Монокристалл" – это один из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира (корунда). Он входит в концерн "Энергомера", меньшая доля — у "Роснано". Более 98% выручки составляет экспорт.

В начале 2023 года на компанию были наложены санкции. Тогда "Энергомера" сообщал о потерях из-за санкционных ограничений на закупку специальных материалов для полировки сапфира из США/Японии/ЕС.

Завод производит сапфировые слитки, пластины и стекло для оптоэлектроники. Продукция компании используется в ВПК РФ.

Что касается завода "Нептун", то это предприятие специализируется на производстве систем управления для морских судов, как военных, так и гражданских. Завод входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Продукция используется на более чем 300 судах российского флота – включая атомные крейсеры, подводные лодки, танкеры, арктические корабли и т.д. Завод поддерживает критически важную инфраструктуру в оборонном и судостроительном комплексе РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 августа Россия сообщила о масштабной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Одним из главных объектов удара стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод — это один из ключевых элементов топливной инфраструктуры РФ, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы.




