Россия содрогалась от взрывов: громче всего было в двух городах

Этой ночью была атакована энергетическая инфраструктура во Владимире и Орле

5 ноября 2025, 07:48
В ночь на 5 ноября неопознанные беспилотники атаковали российскую энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира и ТЭЦ в Орле.

Россия содрогалась от взрывов: громче всего было в двух городах

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил об атаке дронов на энергетический объект в пригороде Владимира. По его словам, "специалисты работают на месте, а все системы жизнеобеспечения функционируют в нормальном режиме".

"С наступлением светлого времени суток начнется ликвидация последствий. Просьба сохранять спокойствие", – написал путинский чиновник в своем телеграмм-канале.

Кроме того, взрывы прогремели и в районе ТЭЦ города Орел. По данным OSINT-анализа ASTRA и свидетельствам местных жителей, в городе прогремела серия мощных взрывов, предположительно в районе местной теплоэлектроцентрали.

Губернатор Орловской области заявил, что "силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА, а обломки повредили несколько частных домов и хозяйственную постройку". В то же время местные жители убеждены, что атака носила ракетный характер.

Менее, чем в километре от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", которое производит технику для обслуживания и эвакуации военных машин.

Орловскую ТЭЦ уже атаковали в ночь на 31 октября. Тогда, по данным ВМС Украины, по объекту нанесли удары крылатыми ракетами "Нептун". Тогда первое попадание пришлось на открытое распределительное устройство станции, что привело к масштабному обесточиванию города.

Орловская ТЭЦ – крупнейший источник электроэнергии и тепла в области, обеспечивает работу энергосистемы и теплоснабжение города.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.




