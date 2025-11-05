logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Росія здригалася від вибухів: найгучніше було у двох містах
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригалася від вибухів: найгучніше було у двох містах

Цієї ночі була атакована енергетична інфраструктура у Володимирі та Орлі

5 листопада 2025, 07:48
Автор:
Кравцев Сергей

У ніч на 5 листопада невідомі безпілотники атакували російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ в Орлі.

Росія здригалася від вибухів: найгучніше було у двох містах

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв заявив про атаку дронів на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира. За його словами, "фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі".

"З настанням світлого часу доби розпочнеться ліквідація наслідків. Прохання зберігати спокій", – написав путінський чиновник у своєму телеграм-каналі.

Крім того, вибухи пролунали і в районі ТЕЦ міста Орел. За даними OSINT-аналізу ASTRA та свідченнями місцевих жителів, у місті прогриміла серія потужних вибухів, ймовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі.

Губернатор Орловської області заявив, що "сили ППО знищили ворожі БПЛА, а уламки пошкодили кілька приватних будинків та господарську споруду". Водночас місцеві жителі переконані, що атака мала ракетний характер.

Менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", яке виробляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин.

Орловську ТЕЦ вже атакували у ніч проти 31 жовтня. Тоді, за даними ВМС України, по об'єкту завдали ударів крилатими ракетами "Нептун". Тоді перше потрапляння припало на відкритий розподільний пристрій станції, що призвело до масштабного знеструмлення міста.

Орловська ТЕЦ – найбільше джерело електроенергії та тепла в області, що забезпечує роботу енергосистеми та теплопостачання міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробні заводи, нафтохімічний завод у Башкирії та Нижегородський НПЗ, зупинили свою роботу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.




