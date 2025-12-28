Россия содрогалась от взрывов: какие объекты оказались под атакой дронов

В ночь на 28 декабря Россия подверглась масштабной атаке беспилотников. О взрывах сообщали жители сразу нескольких регионов, в частности, Московской и Самарской областей. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии дронов над шестью регионами, однако в соцсетях появились многочисленные свидетельства попаданий в важные объекты инфраструктуры.

Взрыв в России. Фото из открытых источников

Самые громкие взрывы прогремели в Самарской области, в частности в районе города Сызрань. После полуночи местные жители сообщали о серии взрывов, перебоях с электроснабжением и теплом. По данным Telegram-каналов и очевидцев, под удар могли попасть несколько электроподстанций.

Также появилась информация о по меньшей мере двух попаданиях по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани. Официальные власти региона атаку не комментировали, однако жители рассказывали о большом количестве пожарных машин и "скорых", направлявшихся в промышленную зону города.

Перед атакой на Сызрань десятки беспилотников двигались в сторону Москвы. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил об "сбитии" 26 дронов. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы. Атака привела к серьезным сбоям в работе авиации. Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", а также в Ярославле, Калуге и Чебоксарах. В общей сложности было задержано более 270 рейсов, 69 самолетов пошли на запасные аэродромы, еще десятки рейсов отменили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ударе в самое сердце РФ. Куда ударила Украина во время атаки по России.

Также "Комментарии" писали о том, как Украина может "взломать" Россию в 2026 году.