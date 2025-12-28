Росія здригалася від вибухів: які об'єкти опинилися під атакою дронів

У ніч на 28 грудня Росія зазнала масштабної атаки безпілотників. Про вибухи повідомляли мешканці одразу кількох регіонів, зокрема Московської та Самарської областей. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття дронів над шістьма регіонами, однак у соцмережах з’явилися численні свідчення влучань у важливі об’єкти інфраструктури.

Вибух у Росії. Фото з відкритих джерел

Найгучніші вибухи пролунали в Самарській області, зокрема в районі міста Сизрань. Після опівночі місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, перебої з електропостачанням і теплом. За даними Telegram-каналів та очевидців, під удар могли потрапити кілька електропідстанцій.

Також з’явилася інформація про щонайменше два влучання по нафтопереробному заводу у Сизрані. Офіційна влада регіону атаку не коментувала, однак мешканці розповідали про велику кількість пожежних машин і "швидких", які прямували до промислової зони міста.

Перед атакою на Сизрань десятки безпілотників рухалися у бік Москви. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про "збиття" 26 дронів. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Атака призвела до серйозних збоїв у роботі авіації. Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво", а також у Ярославлі, Калузі й Чебоксарах. Загалом було затримано понад 270 рейсів, 69 літаків пішли на запасні аеродроми, ще десятки рейсів скасували.

