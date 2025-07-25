Россия содрогалась от взрывов: каким городам досталось больше всего

В ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались сильные взрывы. Россияне в пабликах делились информацией, что регион атакуют неизвестные дроны.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Так сообщалось, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, была работа ПВО по неизвестным дронам.

В частности, очевидцы рассказали каналу SHOT, что слышали от 5 до 7 взрывов в пригороде Таганрога. Кроме того, о громких звуках писали жители городов – Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Они утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников. Кроме того, меньше получала назад в Новочеркасске вновь были звуки взрывов.

Никакой информации о последствиях взрывов российские власти не озвучивали. Кадров пожаров или чего-то подобного на эту минуту тоже не было.

На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он опубликовал видео, на котором женщина задается вопросом, где ПВО.

"В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное – под Москвой", — написал Коваленко, отвечая таким образом на вопрос жительницы РФ.

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"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать", – написал руководитель администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram.

Ранее он сообщал о работе ПВО. Позже Дмитрий Плишкин отметил, что угроза атаки БпЛА сохраняется.



