Россия содрогалась от взрывов: какой город стал главной целью атаки

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщали о серии мощных взрывов в городе. По словам очевидцев, над городом прогремело не менее семи взрывов.

Перед началом атаки губернатор области Михаил Евраев объявлял о "беспилотной опасности" в регионе.

Позже в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано яркое зарево в небе над промышленной зоной города и столб дыма. По данным OSINT-аналитиков и мониторинговых каналов, поражено предприятие "Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез").

Стоит отметить, "Славнефть-ЯНОС" входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и военной машины страны-агрессора, поскольку производит широкую номенклатуру нефтепродуктов: от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и масел.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар.

Жители города в пабликах сообщали о звуках взрывов и пролете дронов в течение ночи. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".



