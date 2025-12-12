logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія здригалася від вибухів: яке місто стало головною ціллю атаки
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригалася від вибухів: яке місто стало головною ціллю атаки

Дрони атакували Ярославль, вибухи та пожежу зафіксовано на одному з найбільших НПЗ Росії

12 грудня 2025, 07:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Росія здригалася від вибухів: яке місто стало головною ціллю атаки

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Російські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомляли про серію потужних вибухів у місті. За словами очевидців, над містом прогриміло щонайменше сім вибухів.

Перед початком атаки губернатор області Михайло Євраєв оголошував про "безпілотну небезпеку" у регіоні.

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео, на яких зафіксовано яскраву заграву у небі над промисловою зоною міста та стовп диму. За даними OSINT-аналітиків та моніторингових каналів, уражено підприємство "Славнафта-ЯНОС" ("Ярославнафтооргсинтез").

Варто зазначити, що "Славнафта-ЯНОС" входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Це підприємство має стратегічне значення для економіки та військової машини країни-агресора, оскільки виробляє широку номенклатуру нафтопродуктів: від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та олій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.

Мешканці міста в пабликах повідомляли про звуки вибухів та пролітання дронів протягом ночі. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини