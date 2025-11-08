Россия содрогалась от взрывов: какой регион оказался в эпицентре атаки

В России заявили, что в ночь на 8 ноября беспилотники якобы атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов – без электричества. Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Губернатор Волгоградской области отметил, "объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области" были атакованы БпЛА, часть населенных пунктов остались без электричества.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массовая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области", – отметил Андрей Бочаров.

Он добавил, что в результате атаки без света остались жители четырех районов Волгоградской области РФ, прилегающих к подстанции ЛЭП "Балашовская".

