Россия содрогалась от взрывов: какой регион оказался в эпицентре атаки

Кравцев Сергей
В России заявили, что в ночь на 8 ноября беспилотники якобы атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов – без электричества. Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Губернатор Волгоградской области отметил, "объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области" были атакованы БпЛА, часть населенных пунктов остались без электричества.
Он добавил, что в результате атаки без света остались жители четырех районов Волгоградской области РФ, прилегающих к подстанции ЛЭП "Балашовская".
Также издание "Комментарии" сообщало – наши атаки по российским НПЗ на прошлой неделе оказались настолько эффективными, что затронули уже несколько стран, а не только саму РФ. В начале октября появились первые упоминания о очередях за горючим в Монголии. Учитывая специфику плотности населения этой страны, дефицит горючего для Монголии – это болезненно. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.