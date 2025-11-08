logo

Россия содрогалась от взрывов: какой регион оказался в эпицентре атаки
Россия содрогалась от взрывов: какой регион оказался в эпицентре атаки

В России пожаловались на атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области

8 ноября 2025, 07:24
Автор:
Кравцев Сергей

В России заявили, что в ночь на 8 ноября беспилотники якобы атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов – без электричества. Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Россия содрогалась от взрывов: какой регион оказался в эпицентре атаки

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Губернатор Волгоградской области отметил, "объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области" были атакованы БпЛА, часть населенных пунктов остались без электричества.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массовая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области", – отметил Андрей Бочаров.

Он добавил, что в результате атаки без света остались жители четырех районов Волгоградской области РФ, прилегающих к подстанции ЛЭП "Балашовская".

Читайте также на портале "Комментарии" — и дня не проходит, чтобы в России что-то не взрывалось и не загоралось. СБУ, ГУР и другие спецслужбы работают над тем, чтобы подорвать возможность РФ продолжать войну? Благодаря какому оружию у России знатно "пылает"? Какие важные объекты в тылу РФ наиболее уязвимы перед атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – наши атаки по российским НПЗ на прошлой неделе оказались настолько эффективными, что затронули уже несколько стран, а не только саму РФ. В начале октября появились первые упоминания о очередях за горючим в Монголии. Учитывая специфику плотности населения этой страны, дефицит горючего для Монголии – это болезненно. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.




