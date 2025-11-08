logo_ukra

Росія здригалася від вибухів: який регіон опинився в епіцентрі атаки
Росія здригалася від вибухів: який регіон опинився в епіцентрі атаки

У Росії поскаржилися на атаку дронів на об'єкти енергетики Волгоградської області

8 листопада 2025, 07:24
Автор:
Кравцев Сергей

У Росії заявили, що в ніч проти 8 листопада безпілотники нібито атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ, частина російських населених пунктів – без електрики. Інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Росія здригалася від вибухів: який регіон опинився в епіцентрі атаки

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Волгоградської області зазначив, що "об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області" були атаковані БпЛА, частина населених пунктів залишилися без електрики.

"Силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбито масову атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області", — зазначив Андрій Бочаров.

Він додав, що внаслідок атаки без світла залишилися мешканці чотирьох районів Волгоградської області РФ, що прилягають до підстанції ЛЕП "Балашівська".

Читайте також на порталі "Коментарі" — і дня не минає, щоби в Росії щось не вибухало і не спалахнуло. СБУ, ГУР та інші спецслужби працюють над тим, щоб підірвати можливість РФ продовжувати війну? Завдяки якій зброї у Росії знатно "палає"? Які важливі об'єкти в тилу РФ є найбільш вразливими перед атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – наші атаки по російських НПЗ минулого тижня виявилися настільки ефективними, що торкнулися вже кількох країн, а не лише самої РФ. На початку жовтня з'явилися перші згадки про черги за пальним у Монголії. З огляду на специфіку густоти населення цієї країни, дефіцит пального для Монголії – це болісно. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.




