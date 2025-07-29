Россия содрогалась от взрывов: какой важный объект поражен

В ночь на 29 июля город Сальск Ростовской области России атаковали неопознанные беспилотники. Местные жители сообщали о масштабном пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Атака дронов в Ростовской области. Фото: из открытых источников

Местные жители в соцсетях первыми начали делиться информацией о том, что город Сальск подвергся массированной атаке беспилотников. В ряде Telegram-каналов появилась информация о серии взрывов около 02:00 ночи, а также звуках работы ПВО.

На многочисленных видео, обнародованных в соцсетях, зафиксирован крупный пожар, который, по словам очевидцев, возник в районе железнодорожного узла.

На инцидент отреагировал и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", — отметил глава региона.

Железнодорожная станция Сальска является крупным железнодорожным узлом на юго-востоке Ростовской области.

Слюсарь также сообщил, что силы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

В частности, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы.

В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, а на улице Островского поврежден автомобиль.

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