Россия содрогалась от взрывов: крупнейший город остался без света
НОВОСТИ

Россия содрогалась от взрывов: крупнейший город остался без света

В России заявили о сбитии 49 дронов

16 февраля 2026, 07:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило о якобы уничтожении 49 дронов над пятью регионами. В Белгороде из-за ракетной атаки серьезно повреждены объекты энергетики. Лоб этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Россия содрогалась от взрывов: крупнейший город остался без света

В Белгороде блэкаут. Фото: из открытых источников

Отмечается, что поздно вечером 15 февраля якобы дроны перехватили над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье днем заявил о 13 сбитых беспилотниках, летевших на Москву

В нескольких российских аэропортах также действуют ограничения на принятие самолетов – полеты приостановили в Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Кроме того, в российском Белгороде ракетным ударом серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о ракетной опасности, впоследствии он сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу.

Предварительно серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры, добавил путинский чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Брянской области России после массированной атаки беспилотников часть региона осталась без электроснабжения и тепла.

По словам губернатора Александра Богомаза, за ночь и день над регионом якобы было сбито более 170 беспилотников. Взрывы слышали в Брянске и в ряде населенных пунктов области.

Глава региона заявил, что удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры. В результате без энергоснабжения остаются пять муниципальных образований, а также часть самого Брянска.




Источник: https://t.me/mod_russia/61201
