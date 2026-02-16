Росія здригалася від вибухів: найбільше місто залишилося без світла

Міністерство оборони країни-агресора РФ заявило про нібито знищення 49 дронів над п'ятьма регіонами. У Бєлгороді через ракетну атаку серйозно пошкоджено об'єкти енергетики. Лоб про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

У Бєлгороді блекаут. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що пізно ввечері 15 лютого нібито дрони перехопили над Брянською, Калузькою, Тульською, Рязанською областями та над територією Московського регіону.

Раніше мер Москви Сергій Собянін у неділю вдень заявив про 13 збитих безпілотників, які летіли на Москву

У кількох російських аеропортах також діють обмеження прийняття літаків – польоти призупинили у Костромі, Ярославлі і Нижньому Новгороді.

Крім того, у російському Бєлгороді ракетним ударом серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про ракетну небезпеку, згодом він повідомив, що Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого обстрілу.

Попередньо серйозних пошкоджень завдано об'єктам енергетичної інфраструктури, додав путінський чиновник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Брянській області Росії після масованої атаки безпілотників частина регіону залишилася без електропостачання та тепла.

За словами губернатора Олександра Богомаза, за ніч і день над регіоном нібито було збито понад 170 безпілотників. Вибухи чули у Брянську та у низці населених пунктів області.

Глава регіону заявив, що удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури. В результаті без енергопостачання залишаються п'ять муніципальних утворень, а також частина Брянська.



