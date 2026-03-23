RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Россия содрогалась от взрывов: почему после прилетов в Ленинградской области хватаются за головы
Россия содрогалась от взрывов: почему после прилетов в Ленинградской области хватаются за головы

В Ленинградской области РФ заявили о массированной атаке дронов и пожаре в порту

23 марта 2026, 06:59
Кравцев Сергей

В Ленинградской области Российской Федерации заявили о массированной атаке беспилотников, "повреждении емкости с топливом" и сильном пожаре в порту Приморска. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Путинский чиновник рассказал, что начиная с вечера 22 марта российские системы ПВО и РЭБ якобы уничтожили 35 беспилотников над Ленинградской областью РФ.

Он отметил, что в результате атаки произошло возгорание в порту Приморска.

"В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Продолжается тушение, персонал эвакуирован", – отметил Дрозденко.

По его словам, подотчетный ему регион пережил одну из самых массированных атак за время войны. Якобы над Ленинградской областью якобы уничтожено более 50 беспилотников.

Стоит отметить, порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Интересно, что в пабликах сообщалось, что ракета ПВО РФ взорвалась в километре от военного завода "ВИСКОМ" в Гатчине Ленинградской области.

"ВИСКОМ" – предприятие, которое специализируется на разработке и производстве средств ближнего боя и взрывных устройств; создании специальных средств для нужд силовых структур. Оно внесено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 21 марта украинские защитники нанесли поражение по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.




