Росія здригалася від вибухів: чому після прильотів у Ленінградській області хапаються за голови

У Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників, "пошкодження ємності з паливом" і сильну пожежу в порту Приморська. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Путінський чиновник розповів, що починаючи з вечора 22 березня російські системи ППО та РЕБ нібито знищили 35 безпілотників над Ленінградською областю РФ.

Він зазначив, що внаслідок атаки сталося загоряння у порту Приморська.

"У порту Приморська пошкоджено резервуар з паливом, сталося загоряння. Триває гасіння, персонал евакуйований", — зазначив Дрозденко.

За його словами, підзвітний регіон пережив одну з найбільш масованих атак за час війни. Нібито над Ленінградською областю нібито знищено понад 50 безпілотників.

Варто зазначити, що порт Приморськ Ленобласті – найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Цікаво, що в пабликах повідомлялося, що ракета ППО РФ вибухнула за кілометр від військового заводу "ВІСКОМ" у Гатчині Ленінградської області.

"ВІСКОМ" – підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві засобів ближнього бою та вибухових пристроїв; створення спеціальних засобів потреб силових структур. Воно внесено до Реєстру організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ.

