Россия содрогалась от взрывов: россияне в панике из-за атаки

В ночь на 22 февраля российские города Саратов и Энгельс оказались под атакой беспилотников. Местные жители сообщили о серии мощных взрывов, работе противовоздушной обороны и временном закрытии аэропорта.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По словам очевидцев, первые взрывы в Саратове прогремели около 02:00 по местному времени. Всего в городе слышали от восьми до десяти громких детонаций. Они были так сильны, что поблизости срабатывали авто сигнализации. Над рекой Волгой фиксировали яркие вспышки, которые, вероятно, связаны с работой ПВО.

Из-за атаки беспилотников в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Воздушные суда временно не обслуживаются в русском городе. После этого в соцсетях появились видео с панической реакцией россиян на атаку дронов по городу.

Помимо Саратова также взрывы фиксировали в соседнем Энгельсе, где расположена военная авиабаза с которой РФ атакует Украину. Российские источники сообщают, что с аэродрома поднимали стратегические бомбардировщики Ту-160, вероятно, для их защиты от возможного поражения.

Официальные структуры РФ традиционно заявляют об отражении воздушной атаки дронов. По предварительным данным, несколько целей якобы были уничтожены на подлете к городу. Информация о пострадавших или значительных разрушениях пока не обнародована.

