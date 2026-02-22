logo

Россия содрогалась от взрывов: россияне в панике из-за атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: россияне в панике из-за атаки

В Саратове и Энгельсе раздались взрывы, аэропорт временно закрыли из-за атаки беспилотников и работы ПВО.

22 февраля 2026, 08:30
Автор:
Slava Kot

В ночь на 22 февраля российские города Саратов и Энгельс оказались под атакой беспилотников. Местные жители сообщили о серии мощных взрывов, работе противовоздушной обороны и временном закрытии аэропорта.

Россия содрогалась от взрывов: россияне в панике из-за атаки

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По словам очевидцев, первые взрывы в Саратове прогремели около 02:00 по местному времени. Всего в городе слышали от восьми до десяти громких детонаций. Они были так сильны, что поблизости срабатывали авто сигнализации. Над рекой Волгой фиксировали яркие вспышки, которые, вероятно, связаны с работой ПВО.

Из-за атаки беспилотников в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Воздушные суда временно не обслуживаются в русском городе. После этого в соцсетях появились видео с панической реакцией россиян на атаку дронов по городу.

Помимо Саратова также взрывы фиксировали в соседнем Энгельсе, где расположена военная авиабаза с которой РФ атакует Украину. Российские источники сообщают, что с аэродрома поднимали стратегические бомбардировщики Ту-160, вероятно, для их защиты от возможного поражения.

Официальные структуры РФ традиционно заявляют об отражении воздушной атаки дронов. По предварительным данным, несколько целей якобы были уничтожены на подлете к городу. Информация о пострадавших или значительных разрушениях пока не обнародована.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированной атаке дронов по Краснодарскому краю РФ. В поселке Волна занялись резервуары нефтепродуктов и пострадал терминал "Таманнефтегаз".

Также "Комментарии" писали, что во время атаки по России взрывы повлекли за собой отключение света в Белгороде и Выборге.



Теги:

