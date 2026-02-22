Росія здригалася від вибухів: росіяни в паніці через атаку

У ніч на 22 лютого російські міста Саратов і Енгельс опинилися під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, роботу протиповітряної оборони та тимчасове закриття аеропорту.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

За словами очевидців, перші вибухи в Саратові пролунали близько 02:00 за місцевим часом. Загалом у місті чули від восьми до десяти гучних детонацій. Вони були настільки сильними, що поблизу спрацьовували автомобільні сигналізації. Над річкою Волгою фіксували яскраві спалахи, які, ймовірно, пов’язані з роботою ППО.

Через атаку безпілотників в аеропорту Саратова запровадили обмеження на прийом і відправлення рейсів. Повітряні судна тимчасово не обслуговуються в російському місті. Після цього у соцмережах з'явилися відео з панічною реакцією росіян на атаку дронів по місту.

Крім Саратова, також вибухи фіксували у сусідньому Енгельсі, де розташована військова авіабаза з якої РФ атакує Україну. Російські джерела повідомляють, що з аеродрому піднімали стратегічні бомбардувальники Ту-160, ймовірно, для їхнього убезпечення від можливого ураження.

Офіційні структури РФ традиційно заявляють про відбиття повітряної атаки дронів. За попередніми даними, кілька цілей нібито було знищено на підльоті до міст. Інформації про постраждалих чи значні руйнування наразі не оприлюднено.

