Россия содрогалась от взрывов: в каких городах россиянам напомнили о войне

Воронеж этой ночью находился под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries. В городе раздалась серия взрывов.

Взрывы в Воронеже. Фото: из открытых источников

По данным российских мониторинговых каналов, среди вероятных целей — состав Wildberries.

Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью — с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.

Стоит обратить внимание, что в ночь на 22 июля ВСУ уже второй раз за неделю атаковали склады Wildberries — в Краснодаре и Невинномыске. А в ночь на 18 июля удар понес два крупнейших состава компании — в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.

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