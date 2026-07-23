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Россия содрогалась от взрывов: в каких городах россиянам напомнили о войне

Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries

23 июля 2026, 06:56
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Кравцев Сергей

Воронеж этой ночью находился под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries. В городе раздалась серия взрывов.

Россия содрогалась от взрывов: в каких городах россиянам напомнили о войне

Взрывы в Воронеже. Фото: из открытых источников

По данным российских мониторинговых каналов, среди вероятных целей — состав Wildberries.

Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью — с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.

Стоит обратить внимание, что в ночь на 22 июля ВСУ уже второй раз за неделю атаковали склады Wildberries — в Краснодаре и Невинномыске. А в ночь на 18 июля удар понес два крупнейших состава компании — в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.

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