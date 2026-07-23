Росія здригалася від вибухів: у яких містах росіянам нагадали про війну

Воронеж цієї ночі перебував під масованою атакою безпілотників. За даними моніторингових каналів, однією з можливих цілей міг стати логістичний хаб Wildberries. У місті пролунала серія вибухів.

Вибухи у Воронежі. Фото: з відкритих джерел

За даними російських моніторингових каналів, серед можливих цілей – склад Wildberries.

Через попередні удари по цьому об'єкту компанія вже призупинила роботу складу вночі — з 00:00 до 06:00 складська діяльність не здійснюється.

Варто звернути увагу, що в ніч на 22 липня ЗСУ вже вдруге за тиждень атакували склади Wildberries – у Краснодарі та Невинномиську. А в ніч на 18 липня удар зазнав двох найбільших складів компанії — у підмосковній Електросталі та тамбовському Котовську.

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