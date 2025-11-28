logo

Россия содрогалась от взрывов: в Минобороны РФ сделали заявление
Россия содрогалась от взрывов: в Минобороны РФ сделали заявление

В России заявили об атаке 136 БпЛА, 29 из них якобы сбили над оккупированным Крымом

28 ноября 2025, 07:42
Автор:
Кравцев Сергей

За ночь 28 ноября российская ПВО якобы обезвредила 136 "украинских беспилотников", в том числе 29 – над оккупированным Крымом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Россия содрогалась от взрывов: в Минобороны РФ сделали заявление

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Всего, по данным российской стороны, дроны атаковали 7 областей, Московский регион, акватории Черного и Азовского морей и оккупированный Крым.

В российском оборонном ведомстве говорят, что больше всего дронов якобы было сбито над территорией Ростовской области РФ – 46.

Над Саратовской областью – 30 и 29 – над оккупированным Крымом, 12 – над акваторией Черного моря.

В списке якобы атакованных областей РФ – также Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Калужская области.

Ночью российские СМИ и "Росавиация" сообщали о закрытии некоторых аэропортов, в частности, московского "Внуково", "из-за угрозы БПЛА".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 27 на 28 ноября в России зафиксировали новый масштабный запуск украинских ударных беспилотников в направлении промышленной инфраструктуры страны. Украинские мониторинговые паблики сообщали, что группы БпЛА двигались в сторону ряда стратегически важных объектов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, которые являются ключевыми для топливной логистики России.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

По словам местных жителей, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе.




