Росія здригалася від вибухів: у Міноборони РФ зробили заяву
НОВИНИ

Росія здригалася від вибухів: у Міноборони РФ зробили заяву

У Росії заявили про атаку 136 БпЛА, 29 із них нібито збили над окупованим Кримом

28 листопада 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За ніч 28 листопада російська ППО нібито знешкодила 136 "українських безпілотників", зокрема 29 – над окупованим Кримом. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міноборони Росії.

Росія здригалася від вибухів: у Міноборони РФ зробили заяву

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Загалом, за даними російської сторони, дрони атакували 7 областей, Московський регіон, акваторії Чорного та Азовського морів та окупований Крим.

У російському оборонному відомстві кажуть, що найбільше дронів нібито було збито над територією Ростовської області – 46.

Над Саратовською областю – 30 та 29 – над окупованим Кримом, 12 – над акваторією Чорного моря.

У списку нібито атакованих областей РФ також Брянська, Волгоградська, Воронезька, Курська, Калузька області.

Вночі російські ЗМІ та "Росавіація" повідомляли про закриття деяких аеропортів, зокрема московського "Внуково", "через загрозу БПЛА".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч із 27 на 28 листопада у Росії зафіксували новий масштабний запуск українських ударних безпілотників у напрямку промислової інфраструктури країни. Українські моніторингові паблики повідомляли, що групи БПЛА рухалися у бік низки стратегічно важливих об'єктів, у тому числі нафтопереробних заводів, які є ключовими для паливної логістики Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві паблики написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

За словами місцевих жителів, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі.




