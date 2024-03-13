Россия создала "черный список" политиков "враждебных стран": кто в него попал

Министерство иностранных дел РФ опубликовало список "наиболее враждебных к России" политиков стран Балтии. В "черный список" попали 347 граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Одним из главных запретов, применяемых к этим политикам, это запрет на въезд в Россию.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

МИД РФ обычно не сообщает об именах людей, которым запрещено въезжать на территорию России, однако в этот раз российское ведомство опубликовало 23 из 347 имен из своего "черного списка".

В российский список попали премьер Латвии Эвика Силиня и премьер Эстонии Кая Каллас. Также в "черный список" вошли главы МИД этих стран: Кришьянис Кариньш, Маргус Тсахкна и их коллега из Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В "черный список" России попали и другие деятели стран Балтии, в том числе министр обороны Латвии Андрис Спрудс, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис и бывшие президенты Латвии и Эстонии.

Среди причин, как российское министерство отбирало политических деятелей в список, указано, что они проводили "враждебную политику государств Прибалтики в отношении России", "варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям", а также "преступную линию по накачке киевского режима вооружениями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна рассказал, какие страны ненавидит Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о премьере Эстонии Кае Каллас, которая заявила, что попытки российского шантажа потерпели крах. Кроме того, Каллас прокомментировала, что в России ее объявили в розыск.