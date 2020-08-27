Россия создала для Беларуси специальные войска, которые могут ввести против "экстремистов"

РФ по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко создала резерв правоохранителей для соседнего государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на телеканале Россия-1.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - заявил российский лидер, обещая, что эти войска не будут использоваться, пока “экстремисты не начнут разбой”.

Путин говорит, что есть соответствующие статьи, согласно которым члены Союзного государства - Россия и Беларусь - должны оказывать друг другу помощь. При этом российский лидер убежден, что его страна ведет себя в данной ситуации “куда сдержаннее”, чем Европа и США.

Напомним, во время стихийного митинга протеста в Минске, демонстранты выстроили кордоны возле Дворца Независимости - официальной резиденции Александра Лукашенко. Здесь президента Республики защищали усиленные спецотряды силовиков. Как сообщает Телеграм-канал "Пул первого", сам глава государства прибыл ко Дворцу на вертолете и держал в руках автомат. Когда Лукашенко спустился на посадочной площадке, силовики приветствовали его аплодисментами.

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