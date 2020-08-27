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Россия создала для Беларуси специальные войска, которые могут ввести против "экстремистов"

О солдатах для Беларуси Путина попросил Лукашенко

сегодня, 14:22
Автор:

Елена Волкова

РФ по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко создала резерв правоохранителей для соседнего государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на телеканале Россия-1.

 

Россия создала для Беларуси специальные войска, которые могут ввести против "экстремистов"

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - заявил российский лидер, обещая, что эти войска не будут использоваться, пока “экстремисты не начнут разбой”. 

 

Путин говорит, что есть соответствующие статьи, согласно которым члены Союзного государства - Россия и Беларусь - должны оказывать друг другу помощь. При этом российский лидер убежден, что его страна ведет себя в данной ситуации “куда сдержаннее”, чем Европа и США.

Напомним, во время стихийного митинга протеста в Минске, демонстранты выстроили кордоны возле Дворца Независимости - официальной резиденции Александра Лукашенко. Здесь президента Республики защищали усиленные спецотряды силовиков. Как сообщает Телеграм-канал "Пул первого", сам глава государства прибыл ко Дворцу на вертолете и держал в руках автомат. Когда Лукашенко спустился на посадочной площадке, силовики приветствовали его аплодисментами.


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