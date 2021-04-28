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Россия создала перечень недружественных стран - есть ли там Украина

Рейтинг недружественных стран для России был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина

28 апреля 2021, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

В России создали список недружественных стран. Перечень государств обнародовал российский федеральный канал "Россия 1". Позже список появился в социальной сети Facebook.

Россия создала перечень недружественных стран - есть ли там Украина

В России появился список недружественных стран - вошла ли туда Украина. Фото: rbk.ru

В сюжете телеканала сообщили, что данный список разработан по инициативе российского президента Владимира Путина.

Так в список стран, которые являются недружественными для России, вошли Польша, Литва, Латвия, Чехия, Эстония, США, Австралия, Великобритания и Канада.

В перечень также вошла и Украина. По каким критериям оценивали и определяли недружественные страны, неизвестно.

Государства, которые вошли в список будут ограничены в работе дипломатических миссий. Посольства и консульства не смогут нанимать на работу граждан России.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел РФ объявило "persona non grata" еще одного работника посольства Украины в Москве. Украинский дипломат должен покинуть территорию России до 30 апреля. Кроме этого, российская сторона декларировала готовность принимать дополнительные меры по персоналу украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России в случае "продолжения враждебных действий" против их дипломатов со стороны Украины. Подробности ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что специалисты Службы безопасности Украины не дали российским хакерам провести мощную кибератаку на центральные органы власти и органы местного самоуправления. По словам правоохранителей, главной целью киберпреступников было блокирование работы объектов информационной и критической инфраструктуры. Спецслужбы обнаружили, что российские кураторы решили подстраховаться и провернуть операцию руками завербованного гражданина Украины. Детали находите здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161208372611164&set=a.10151691020156164&type=3
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