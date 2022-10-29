Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки на российские корабли в Севастополе

Российская Федерация запланировала на 31 октября заседание СБ ООН. Главная цель заседания по сообщению постоянного представительства – это атака на лодки Черноморского флота.

Постпред России в ООН Василия Небензя. Фото из открытых источников

Россия стремится рассмотреть на Совете Безопасности операцию, в которой были повреждены несколько ее кораблей. Среди поврежденных есть фрегат "Адмирал Макаров", считающийся главным кораблем Российской Федерации в акватории Черного моря, после потопления крейсера "Москва".

Кроме того, министерство обороны России анонсировало выход из зерновой сделки, которая позволяла кораблям заходить в порты Украины для продажи товаров. В сообщении России генеральному секретарю ООН также говорится о прекращении этого соглашения.

По словам постоянного представителя России в ООН Небензи, Украина якобы использовала "зерновой коридор" для атаки на российские военные корабли в бухте Севастополя.

Пока известно, что центр по координированию зернового соглашения в Стамбуле решает организационные моменты из-за выхода РФ из этой программы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительных заявлениях постпреда России в ООН Василия Небензя, утверждавшего, что РФ нашла доказательства возможного использования Украине биологического оружия. По словам Небензя, военные России нашли беспилотники, которые имели баки для биологического вещества. Также российский постоянный представитель в ООН обвинил США в патенте на боевых комаров.

Также "Комментарии" писали об указе президента России Владимира Путина назначить в Общественную палату РФ наркоторговца, который в 2022 году был обман на американца. Теперь этот наркоторговец должен следить за работой правительства России.

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