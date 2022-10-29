logo

BTC/USD

20846.54

ETH/USD

1631.23

LTC/USD

56.44

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки на российские корабли в Севастополе
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки на российские корабли в Севастополе

Россия пытается создать впечатление, что Украина совершает преступные действия.

сегодня, 20:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российская Федерация запланировала на 31 октября заседание СБ ООН. Главная цель заседания по сообщению постоянного представительства – это атака на лодки Черноморского флота.

Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки на российские корабли в Севастополе

Постпред России в ООН Василия Небензя. Фото из открытых источников

Россия стремится рассмотреть на Совете Безопасности операцию, в которой были повреждены несколько ее кораблей. Среди поврежденных есть фрегат "Адмирал Макаров", считающийся главным кораблем Российской Федерации в акватории Черного моря, после потопления крейсера "Москва".

Кроме того, министерство обороны России анонсировало выход из зерновой сделки, которая позволяла кораблям заходить в порты Украины для продажи товаров. В сообщении России генеральному секретарю ООН также говорится о прекращении этого соглашения.

По словам постоянного представителя России в ООН Небензи, Украина якобы использовала "зерновой коридор" для атаки на российские военные корабли в бухте Севастополя.

Пока известно, что центр по координированию зернового соглашения в Стамбуле решает организационные моменты из-за выхода РФ из этой программы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительных заявлениях постпреда России в ООН Василия Небензя, утверждавшего, что РФ нашла доказательства возможного использования Украине биологического оружия. По словам Небензя, военные России нашли беспилотники, которые имели баки для биологического вещества. Также российский постоянный представитель в ООН обвинил США в патенте на боевых комаров.

Также "Комментарии" писали об указе президента России Владимира Путина назначить в Общественную палату РФ наркоторговца, который в 2022 году был обман на американца. Теперь этот наркоторговец должен следить за работой правительства России.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/163451
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!