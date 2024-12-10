Россия стремительно теряет доходы: какой товар больше не пользуется спросом в мире

Российское оружие больше не пользуется спросом в мире — страна-агрессорка теряет доходы, которые еще были до начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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По данным Центра, экспорт оружия из РФ значительно снижается с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"В текущем году, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия впервые за долгое время опустилась на третье место по экспорту оружия. Напомним, ранее РФ была второй после США, а теперь уже уступает Франции. Если в 2019 году Россия экспортировала оружие в 31 страну, то в 2023-м только в 12”, — сообщают в Центре.

Отмечается, что в 2021 году доходы России от продажи оружия составили 14,6 млрд. дол. В 2022 году они упали до 8 млрд долл., а по состоянию на конец 2023 года до 3 млрд дол.

“Анализ доказывает, что в конце этого года доходы будут составлять уже даже менее 1 млрд долл., то есть в 14 раз меньше, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Среди самых "известных" российских экспортных контрактов, которые были заключены в прошлом году — продажа двух вертолетов Ми-17 Кыргызстана”, — говорится в сообщении Центра.

Показателен в этом вопросе также Индия. Только 36% его оружия поступило из России в прошлом году по сравнению с 76% в 2009 году. Сейчас Индия покупает больше западного оружия и пытается производить собственное при поддержке не РФ, а США и Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где Россия будет брать деньги на войну против Украины.



