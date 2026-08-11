Россия теряет союзников: на Западе раскрыли масштабное ослабление влияния Кремля

Россия постепенно утрачивает влияние в регионах, где еще недавно считалась одним из главных политических и военных игроков. Война против Украины требует от Москвы огромных ресурсов, а ее последствия все заметнее отражаются на отношениях Кремля с традиционными партнерами. К такому выводу приходит британская The Times, анализируя изменения российского влияния за пределами Украины.

Кремль. Фото: из открытых источников

Одним из наиболее показательных примеров издание называет Сирию. После падения режима Башара Асада Москва лишилась прежнего привилегированного положения. Новые власти страны договорились изменить формат использования российской авиабазы Хмеймим и военно-морского объекта в Тартусе. Российское военное присутствие теперь рассматривается уже не как безусловный инструмент влияния Кремля.

Для Москвы это особенно болезненно, поскольку сирийские базы долгие годы обеспечивали России присутствие в Средиземном море и позволяли демонстрировать способность проводить военные операции далеко за пределами бывшего СССР.

Но сирийский эпизод, как отмечает The Times, может быть лишь частью более масштабной тенденции.

В Европе все больше самостоятельности демонстрирует Сербия, которую долго считали одним из наиболее близких российских партнеров. Президент Александр Вучич принимал Владимира Зеленского, демонстрируя готовность Белграда поддерживать собственные дипломатические связи.

Неоднозначные для Кремля процессы происходят и в Центральной Азии. Казахстан все активнее проводит независимую внешнюю политику, а его руководство призывало Владимира Путина завершить войну.

Серьезные изменения произошли и на Южном Кавказе. Россия уже не обладает прежними возможностями влияния на Армению и Азербайджан и постепенно теряет роль главного арбитра в регионе.

На этом фоне Москва все больше концентрируется на ограниченном числе партнеров. Одним из ключевых стала Северная Корея, военное сотрудничество с которой резко усилилось из-за войны против Украины.

По оценке аналитиков, которую приводит британское издание, ставка Кремля на победу в Украине обходится России сокращением возможностей действовать в других регионах мира. В результате война может иметь для Москвы еще один стратегический эффект: чем больше ресурсов Кремль направляет на украинский фронт, тем сложнее ему сохранять прежний масштаб глобального влияния.

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