Росія втрачає союзників: на Заході розкрили масштабне ослаблення впливу Кремля

Росія поступово втрачає вплив у регіонах, де ще недавно вважалася одним із головних політичних та військових гравців. Війна проти України вимагає від Москви величезних ресурсів, а її наслідки дедалі помітніше позначаються на відносинах Кремля з традиційними партнерами. Такого висновку дійшла британська The Times, аналізуючи зміни російського впливу за межами України.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Одним із найбільш показових прикладів видання називає Сирію. Після падіння режиму Башара Асада Москва втратила колишнє привілейоване становище. Нова влада країни домовилася змінити формат використання російської авіабази Хмеймім та військово-морського об'єкта в Тартусі. Російська військова присутність тепер розглядається не як безумовний інструмент впливу Кремля.

Для Москви це особливо болісно, оскільки сирійські бази довгі роки забезпечували Росії присутність у Середземному морі та дозволяли демонструвати здатність проводити військові операції далеко за межами колишнього СРСР.

Але сирійський епізод, як зазначає The Times, може бути лише частиною масштабнішої тенденції.

У Європі все більше самостійності демонструє Сербія, яку довго вважали одним із найближчих російських партнерів. Президент Олександр Вучич приймав Володимира Зеленського, демонструючи готовність Белграда підтримувати власні дипломатичні зв'язки.

Неоднозначні для Кремля процеси відбуваються у Центральній Азії. Казахстан дедалі активніше проводить незалежну зовнішню політику, яке керівництво закликало Володимира Путіна завершити війну.

Серйозні зміни відбулися і на Південному Кавказі. Росія вже не має колишніх можливостей впливу на Вірменію та Азербайджан і поступово втрачає роль головного арбітра в регіоні.

На цьому тлі Москва дедалі більше концентрується на обмеженій кількості партнерів. Одним із ключових стала Північна Корея, військова співпраця з якою різко посилилася через війну проти України.

За оцінкою аналітиків, яку наводить британське видання, ставка Кремля на перемогу в Україні обходиться Росії скороченням можливостей діяти в інших регіонах світу. Внаслідок цього війна може мати для Москви ще один стратегічний ефект: чим більше ресурсів Кремль спрямовує на український фронт, тим складніше йому зберігати колишній масштаб глобального впливу.

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