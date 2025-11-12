Россия теряет военных не только на фронте: что происходит с армией РФ

Российские войска погибают не только на фронте – в армии РФ возросла небоевая смертность.

Армия РФ. Иллюстративное фото

О ситуации во вражеской армии сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, только в Центральном военном округе РФ, одной из пяти основных группировок, за 2024-2025 годы погибли более 600 военнослужащих – не на фронте, а из-за собственной деградации.

Среди них, как отметил Коваленко:

- более 150 самоубийств за полтора года — солдаты и офицеры, не выдержавшие условий службы, унижений и страха,

- 32 оккупанта умерли от пищевых отравлений из-за антисанитарии и низкого качества продуктов,

- 112 смертей от наркотиков только за первое полугодие 2025-го – почти столько же, как за весь предыдущий год.

"Пьянство, наркотики, драки, отсутствие дисциплины и морального предела — вот реальная ситуация в российской армии", — сообщил Коваленко.

