Кречмаровская Наталия
Российские войска погибают не только на фронте – в армии РФ возросла небоевая смертность.
О ситуации во вражеской армии сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, только в Центральном военном округе РФ, одной из пяти основных группировок, за 2024-2025 годы погибли более 600 военнослужащих – не на фронте, а из-за собственной деградации.
Среди них, как отметил Коваленко:
- более 150 самоубийств за полтора года — солдаты и офицеры, не выдержавшие условий службы, унижений и страха,
- 32 оккупанта умерли от пищевых отравлений из-за антисанитарии и низкого качества продуктов,
- 112 смертей от наркотиков только за первое полугодие 2025-го – почти столько же, как за весь предыдущий год.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации рассказал, какие шаги предпринимает враг. По его словам, россияне будут пытаться перекрывать большие потери в боях за Покровск и в других направлениях "скрытой мобилизацией".
"Под этим термином следует понимать несколько вещей: вербовку срочников на контракты, а также набор резервистов для "охраны значимых объектов", который россияне объявили во многих регионах", — пояснил Коваленко.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, это свидетельствует о том, что нынешний поток контрактников в России снизился. Не перекрывает утраты в боях в набор иностранцев.