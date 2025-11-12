Росія втрачає військових не тільки на фронті: що відбувається з армією РФ

Російські війська гинуть не тільки на фронті — у російській армії зросла небойова смертність.

Армія РФ. Ілюстративне фото

Про ситуацію у ворожій армії повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, лише у Центральному військовому окрузі РФ, одному з п’яти основних угруповань, за 2024-2025 роки загинули понад 600 військовослужбовців — не на фронті, а через власну деградацію.

Серед них, як зазначив Коваленко:

- понад 150 самогубств за півтора року — солдати й офіцери, які не витримали умов служби, принижень і страху,

- 32 окупанти померли від харчових отруєнь через антисанітарію та низьку якість продуктів,

- 112 смертей від наркотиків лише за перше півріччя 2025-го — майже стільки ж, як за весь попередній рік.

“Пияцтво, наркотики, бійки, відсутність дисципліни й моральної межі — ось реальна ситуація у російській армії”, — повідомив Коваленко.

