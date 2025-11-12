logo_ukra

Росія втрачає військових не тільки на фронті: що відбувається з армією РФ
НОВИНИ

Росія втрачає військових не тільки на фронті: що відбувається з армією РФ

Що відбувається в російський армії: Центр протидії дезінформації

12 листопада 2025, 20:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська гинуть не тільки на фронті — у російській армії зросла небойова смертність. 

Росія втрачає військових не тільки на фронті: що відбувається з армією РФ

Армія РФ. Ілюстративне фото

Про ситуацію у ворожій армії повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, лише у Центральному військовому окрузі РФ, одному з п’яти основних угруповань, за 2024-2025 роки загинули понад 600 військовослужбовців — не на фронті, а через власну деградацію.

Серед них, як зазначив Коваленко:

- понад 150 самогубств за півтора року — солдати й офіцери, які не витримали умов служби, принижень і страху, 

- 32 окупанти померли від харчових отруєнь через антисанітарію та низьку якість продуктів,

- 112 смертей від наркотиків лише за перше півріччя 2025-го — майже стільки ж, як за весь попередній рік.

“Пияцтво, наркотики, бійки, відсутність дисципліни й моральної межі — ось реальна ситуація у російській армії”, — повідомив Коваленко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Центру протидії дезінформації розповів, до яких кроків вдається ворог. За його словами, росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках “прихованою мобілізацією”. 

“Під цим терміном варто розуміти декілька речей: вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для “охорони значимих обʼєктів”, який росіяни оголосили в багатьох регіонах”, — пояснив Коваленко. 

За словами керівника Центру протидії дезінформації, це свідчить про те, що нинішній потік контрактників в Росії зменшився. Не перекриває втрати в боях в набір іноземців.




Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10040
