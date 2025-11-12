Росія втрачає військових не тільки на фронті: що відбувається з армією РФ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російські війська гинуть не тільки на фронті — у російській армії зросла небойова смертність.
Армія РФ. Ілюстративне фото
Про ситуацію у ворожій армії повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, лише у Центральному військовому окрузі РФ, одному з п’яти основних угруповань, за 2024-2025 роки загинули понад 600 військовослужбовців — не на фронті, а через власну деградацію.
Серед них, як зазначив Коваленко:
- понад 150 самогубств за півтора року — солдати й офіцери, які не витримали умов служби, принижень і страху,
- 32 окупанти померли від харчових отруєнь через антисанітарію та низьку якість продуктів,
- 112 смертей від наркотиків лише за перше півріччя 2025-го — майже стільки ж, як за весь попередній рік.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Центру протидії дезінформації розповів, до яких кроків вдається ворог. За його словами, росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках “прихованою мобілізацією”.
“Під цим терміном варто розуміти декілька речей: вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для “охорони значимих обʼєктів”, який росіяни оголосили в багатьох регіонах”, — пояснив Коваленко.
За словами керівника Центру протидії дезінформації, це свідчить про те, що нинішній потік контрактників в Росії зменшився. Не перекриває втрати в боях в набір іноземців.