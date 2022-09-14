Россия потратила более 300 млн долларов с 2014 года на разные пророссийские тайные влияния в нескольких странах мира. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на американского анонимного чиновника.

РФ тратила миллионы долларов на тайную политическую кампанию в мире. Фото из открытых источников

По данным разведки США было установлено, что РФ тратила значительные средства для ослабления демократии в нескольких десятках стран, в том числе страны Европы и Африки. Таким образом, российские власти пытались установить режимы более благосклонные к себе.

Сам секретный отчет о расходах РФ в мире был создан для администрации президента США Джо Байдена. Чиновник сообщил это заявление журналистам, ведь надеется, что таким образом иностранные партии, их лидеры и другие кандидаты поймут, что находятся под пристальным взглядом американской разведки и перестанут брать деньги в РФ, если нет, то эти должностные лица и организации будут разоблачены.

Американский чиновник привел пример с одной азиатской страной, где российский посол был привлечен в качестве посредника. Он передавал деньги России для одного из кандидатов в президенты.

Также анонимный источник указал, что в отчете появляется имя бизнесмена Александра Бабакова, а также Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". Интересно, что последнего ФБР разыскиваю из-за вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Ранее, издание "Комментарии" писало о российских военных, которые поступают подобно немецким нацистам.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация столкнулась с проблемами для формирования бюджета на следующие годы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.













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