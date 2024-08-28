Россия требует компенсации от Канады: детали

Российская авиакомпания "Волга-Днепр" объявила о начале арбитражного разбирательства против Канады в связи с арестом активов компании, в том числе самолета Ан-124-100, который с 27 февраля 2022 года стоит в международном аэропорту в Торонто.



Самолет российской компании "Волга-Днепр". Фото из открытых источников

Из-за полномасштабного вторжения в Украину канадские власти запретили российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Из-за этого запрета самолет Ан-124-100, арендованный канадским правительством для перевозки 60 тонн тестов на коронавирус из Китая, не смог вылететь из аэропорта Торонто.

Российская авиакомпания "Волга-Днепр", считает, что их самолет был незаконно захвачен местными властями. Кроме того, россияне утверждают, что Канада не только якобы незаконно захватила активы авиакомпании, но и нарушила положения международного соглашения, заключенного в 80-х годах между СССР и Канадой о взаимной защите инвестиций.

В августе 2023 года правление компании "Волга-Днепр" направило канадским властям официальное письмо с предложением разрешить спор относительно самолета, но это предложение было отклонено. В то же время Канада ввела санкции против "Волга-Днепр", обвинив компанию в участии в российском вторжении в Украину и предоставлении услуг российским наемникам из ЧВК "Вагнер". Кроме того, Канада планирует передать конфискованные российские самолеты Украине, в том числе самолет Ан-124-100.

В 2023 году плата за стоянку самолета в аэропорту Торонто превысила 330 тысяч долларов. Российская авиакомпания не намерена платить за стоянку, однако планирует отстаивать свою позицию в международном суде и требует от Канады выплатить ущерб по меньшей мере в 100 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне не могут вернуть самолет из Германии, который там находится уже два года.



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