Россия требует от США срочного ответа: что известно

О чем договорятся Россия и США, фото из открытых источников

В понедельник, 20 декабря, российский дипломат в Вене Константин Гаврилов подчеркнул, что России срочно нужны пояснения от США относительно того, принимает ли вторая сторона требования по неразмещению войск НАТО в Украине и тем стремлениям, о которых Кремль заявлял ранее.

У России есть жесткие требования к безопасности в Восточной Европе и она стремится на этой неделе получить такие гарантии от США и НАТО. Иначе возможна эскалация.

Об этом пишет Reuters.

О требованиях срочного ответа заговорил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, поскольку, по мнению Кремля, США затягивает с результатами. Рябков также добавил, что ситуация может ухудшиться, намекая на эскалацию военного конфликта. По словам представителя МИД, в свою очередь Москва готова к переговорам с США. Требования России остаются неизменными по отношению к Украине: государство не должно вступать в Альянс.

В Вашингтоне заявили, что некоторые требования России неприемлемы, однако в США готовы предоставить конкретные предложения по переговорам с Россией до конца недели. Вероятно, между Альянсом и Россией будут достигнуты договоренности по тем вопросам, ответы на которые так ждут в Кремле.

Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал проект договора с США и НАТО о гарантиях безопасности, который якобы обсуждали президент США Джо Байден и российский президент Владимир Путин на переговорах 7 декабря. Согласно обнародованным данным, Россия напрямую предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение Украины к Альянсу.

Также эксперты рассказали, почему Вашингтон не сразу отклонил ультиматум Кремля к "гарантии безопасности". Также мы писали, что эксперты объяснили, чего действительно хочет от Украины Россия.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!