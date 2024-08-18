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Россия угрожает Италии: слишком многое показали в Курской области

Россия обвиняет итальянских журналистов после их репортажа из Курской области.

сегодня, 10:25
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Slava Kot

Федеральная служба безопасности России начала уголовное производство против журналистов итальянского телевидения RAI, посетивших Курскую область и показавших репортаж с деятельностью украинских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия угрожает Италии: слишком многое показали в Курской области

Россия возбудила уголовное дело против итальянских журналистов. Фото из открытых источников

17 августа ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении двух итальянских журналистов – оператора итальянской телекомпании RAI Симоне Траини и корреспондентки Стефании Баттистини. Дело открыто по статье 322 Уголовного кодекса РФ о "Незаконном пересечении государственной границы". Максимальное наказание по статье составляет пять лет тюрьмы.

Оба итальянских журналиста стали одними из первых иностранцев, освещавших военную операцию Украины в Курской области. RAI транслировало краткий репортаж своих работников из Суджи, в котором, среди прочего, были показаны остатки разрушенных российских позиций, оставленные бронежилеты и пленные российские солдаты.

16 августа МИД РФ также вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, которой выразили "решительный протест" из-за деятельности съемочной группы RAI в Курской области.

Помимо итальянских журналистов ФСБ РФ также проводит проверку британского корреспондента и редактора отдела международной безопасности CNN Ника Пейтона Уолша по поводу его репортажа из Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о количестве населенных пунктов, контролируемых Украиной в Курской области РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия предъявила серьезные обвинения Украине из-за боев в Курской области.



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