Россия угрожает Италии: слишком многое показали в Курской области

Федеральная служба безопасности России начала уголовное производство против журналистов итальянского телевидения RAI, посетивших Курскую область и показавших репортаж с деятельностью украинских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Россия возбудила уголовное дело против итальянских журналистов. Фото из открытых источников

17 августа ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении двух итальянских журналистов – оператора итальянской телекомпании RAI Симоне Траини и корреспондентки Стефании Баттистини. Дело открыто по статье 322 Уголовного кодекса РФ о "Незаконном пересечении государственной границы". Максимальное наказание по статье составляет пять лет тюрьмы.

Оба итальянских журналиста стали одними из первых иностранцев, освещавших военную операцию Украины в Курской области. RAI транслировало краткий репортаж своих работников из Суджи, в котором, среди прочего, были показаны остатки разрушенных российских позиций, оставленные бронежилеты и пленные российские солдаты.

16 августа МИД РФ также вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, которой выразили "решительный протест" из-за деятельности съемочной группы RAI в Курской области.

Помимо итальянских журналистов ФСБ РФ также проводит проверку британского корреспондента и редактора отдела международной безопасности CNN Ника Пейтона Уолша по поводу его репортажа из Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о количестве населенных пунктов, контролируемых Украиной в Курской области РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия предъявила серьезные обвинения Украине из-за боев в Курской области.