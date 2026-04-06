Россия угрожает новыми ударами по «законным целям»: что так разозлило Путина

Официальная представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заключении стратегического партнерства между японской корпорацией Terra Drone и украинским разработчиком ударных беспилотников Amazing Drones. В Москве заявили, что расценивают этот шаг как угрозу своей безопасности.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Российская сторона утверждает, что Токио все глубже вовлекается в противостояние, поддерживая Киев в сфере военных технологий. По словам Захаровой, такие действия происходят при согласии японского правительства: "Рассматриваем подобный шаг, предпринятый явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и наносящий вред интересам нашей страны".

Также представитель российского дипломатического ведомства подчеркнула, что сотрудничество в области вооружений лишь усугубляет и без того напряженные отношения между Москвой и Токио. Она добавила, что "Япония все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный ущерб отношениям с Россией, серьезно деградировавшим по вине Токио".

Отдельно в МИД РФ озвучили прямые угрозы в адрес совместных оборонных проектов. Захарова подчеркнула, что любые мощности по производству оружия на украинской территории считаются объектами для атак: "Вооружения, представляющие угрозу нашей стране, как и создающие их в Украине производственные мощности являются законными военными целями для Вооруженных сил Российской Федерации".

Отметим, ранее "Комментарии" писали, что спикер российского президента Дмитрий Песков озвучил очередной перечень условий для прекращения активных боевых действий. В Кремле в очередной раз отметили, что ключевым шагом к остановке "горячей фазы" конфликта должен стать добровольный выход украинских защитников из территорий Донецкой и Луганской областей.