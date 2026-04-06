Росія погрожує новими ударами по «законних цілях»: що так розлютило Путіна

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інформацію про укладення стратегічного партнерства між японською корпорацією Terra Drone та українським розробником ударних безпілотників Amazing Drones. У Москві заявили, що розцінюють цей крок як загрозу власній безпеці.

Російська сторона стверджує, що Токiо все глибше залучається до протистояння, підтримуючи Київ у сфері військових технологій. За словами Захарової, такі дії відбуваються за згоди японського уряду: "Розглядаємо подібний крок, здійснений явно не без підтримки офіційної влади, як відверто ворожий і такий, що завдає шкоди інтересам нашої країни".

Також представниця російського дипломатичного відомства наголосила, що співпраця у галузі озброєнь лише погіршує і без того напружені відносини між Москвою та Токіо. Вона додала, що "Японія все глибше втягується в конфлікт навколо України, завдаючи тим самим додаткової шкоди відносинам з Росією, що серйозно деградували з вини Токіо".

Окремо в МЗС РФ озвучили прямі погрози на адресу спільних оборонних проєктів. Захарова підкреслила, що будь-які потужності з виробництва зброї на українській території вважаються об'єктами для атак: "Озброєння, що становлять загрозу нашій країні, як і виробничі потужності, що створюють їх в Україні, є законними військовими цілями для Збройних сил Російської Федерації".

Зазначимо, раніше "Коментарі" писали, що речник російського президента Дмитро Пєсков озвучив черговий перелік умов для припинення активних бойових дій. У Кремлі вкотре наголосили, що ключовим кроком до зупинки "гарячої фази" конфлікту має стати добровільне залишення українськими захисниками територій Донецької та Луганської областей.