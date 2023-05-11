Россия угрожает прекратить существование "зернового соглашения" и выдвинула ультиматум

Он заявил, что Россия выступает против расширения или продления "зернового соглашения" и сейчас "очень внимательно наблюдает за устранением недостатков договоренностей".

Российский чиновник в очередной раз начал угрожать и отметил, что если не будет гарантий для России, в частности, по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Ведь инициатива, которая приносит выгоду только одной из сторон, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, конечно, прежде всего защищаем национальные интересы России", — добавил Вершинин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Турции рассказали, к чему пришли на переговорах по зерновому соглашению . Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время. Турецкая сторона объявила по итогам встречи. В заявлении говорится, что стороны договорились продолжить переговоры по посредничеству Турции в четырехстороннем формате, чтобы зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период. При этом Минобороны Турции отметило, что переговоры по продлению сроков действия соглашения ранее "были полезны". Следовательно, в ведомстве подчеркнули, что стороны высказали положительный подход к координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий.