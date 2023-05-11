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Россия угрожает прекратить существование "зернового соглашения" и выдвинула ультиматум

Россия требует выполнить ее условия для продления "зернового соглашения"

сегодня, 20:24
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Автор:

Лиля Воробьева

Россия требует выполнить ее условия, чтобы продлить "зерновое соглашение". Иначе Кремль грозится прекратить существование договоренностей. Об этом сообщает российское медиа ТАСС, цитируя заявление замглавы МИД России Сергея Вершинина.

Россия угрожает прекратить существование "зернового соглашения" и выдвинула ультиматум

Россия грозится прекратить "зерновое соглашение" (фото из открытых источников)


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Он заявил, что Россия выступает против расширения или продления "зернового соглашения" и сейчас "очень внимательно наблюдает за устранением недостатков договоренностей".

Российский чиновник в очередной раз начал угрожать и отметил, что если не будет гарантий для России, в частности, по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Ведь инициатива, которая приносит выгоду только одной из сторон, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, конечно, прежде всего защищаем национальные интересы России", — добавил Вершинин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Турции рассказали, к чему пришли на переговорах по зерновому соглашению . Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время. Турецкая сторона объявила по итогам встречи. В заявлении говорится, что стороны договорились продолжить переговоры по посредничеству Турции в четырехстороннем формате, чтобы зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период. При этом Минобороны Турции отметило, что переговоры по продлению сроков действия соглашения ранее "были полезны". Следовательно, в ведомстве подчеркнули, что стороны высказали положительный подход к координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий.


 



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