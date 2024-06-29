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Россия угрожает прямой конфронтацией США: что стало причиной

Россиян беспокоят БПЛА США над Черным морем

сегодня, 09:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как сообщает портал "Комментарии", в Министерстве обороны России заявили, что пролеты американских дронов над Черным морем увеличивают риск прямой конфронтации НАТО с РФ.

Россия угрожает прямой конфронтацией США: что стало причиной

США и РФ. Фото: из открытых источников

Россияне заявляют, что интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря в разы выросла. По их словам, эти дроны проводят разведку и указывают цели западного высокоточного оружия, которое получила украинская армия.

В заявлении указывается, что это свидетельствует о "все большем вовлечении Соединенных Штатов и стран НАТО в войну на стороне Украины".

"Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ "внести предложение о мерах оперативного реагирования на провокации".

Примечательно, что спикера Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга уже попросили прокомментировать заявление официальной Москвы.

Она ответила, что Штаты продолжают действовать в международных воздушных и морских просторах, где это разрешено законами.

"Пока я просто не имею, что добавить", — сказала Сабрина Сингх.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности. По мнению аналитиков, таким образом он пытается влиять на решение Запада, особенно в ключевые моменты политических дискуссий по военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




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Ермаков

сегодня, 08:22

По данным информационной космической диагностики ИКД сегодняшний Путин (Путин-16), Патрушев и Медведев получили наказание от Создателя в виде психического расстройства и они могут в любой момент принять неадекватные действия. Если их срочно не отстранить от власти, то они могут принести много беды.


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