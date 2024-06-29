Россия угрожает прямой конфронтацией США: что стало причиной

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Кравцев Сергей
Как сообщает портал "Комментарии", в Министерстве обороны России заявили, что пролеты американских дронов над Черным морем увеличивают риск прямой конфронтации НАТО с РФ.
США и РФ. Фото: из открытых источников
Россияне заявляют, что интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря в разы выросла. По их словам, эти дроны проводят разведку и указывают цели западного высокоточного оружия, которое получила украинская армия.
В заявлении указывается, что это свидетельствует о "все большем вовлечении Соединенных Штатов и стран НАТО в войну на стороне Украины".
Отмечается, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ "внести предложение о мерах оперативного реагирования на провокации".
Примечательно, что спикера Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга уже попросили прокомментировать заявление официальной Москвы.
Она ответила, что Штаты продолжают действовать в международных воздушных и морских просторах, где это разрешено законами.
Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности. По мнению аналитиков, таким образом он пытается влиять на решение Запада, особенно в ключевые моменты политических дискуссий по военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
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Ермаков
сегодня, 08:22
По данным информационной космической диагностики ИКД сегодняшний Путин (Путин-16), Патрушев и Медведев получили наказание от Создателя в виде психического расстройства и они могут в любой момент принять неадекватные действия. Если их срочно не отстранить от власти, то они могут принести много беды.