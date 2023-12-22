Россия угрожает разорвать дипотношения с США: что разозлило Кремль

Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон конфискует активы РФ, замороженные из-за вторжения России в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление заместителя главы МИД РФ цитирует Reuters.

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "не должны исходить из иллюзии, что Россия обеими руками цепляется за сохранение с ними дипломатических отношений" и что в Москве "готовы к любому сценарию".

По словам российского дипломата, "спусковым крючком" для разрыва отношений может стать "конфискация активов, дальнейшая военная эскалация и многое другое".

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия "никогда не оставит в покое" ни одну страну, которая захватит ее активы, и предпримет ответные действия по конфискации активов таких стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока США и ЕС пробуксовывают с принятием решений о выделении Украине многомиллиардных пакетов помощи из своих бюджетов, усилились поиски возможностей передать Украине замороженные Западом активы РФ (около 300 миллиардов долларов). У МИД РФ уже – истерика по этому поводу – и новая порция угроз в адрес той же Германии. Какова вероятность, что российские активы вскоре начнут работать на Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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