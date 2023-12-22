logo

BTC/USD

43634.75

ETH/USD

2326.31

LTC/USD

71.79

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия угрожает разорвать дипотношения с США: что разозлило Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия угрожает разорвать дипотношения с США: что разозлило Кремль

Кремль грозится разорвать дипломатические отношения с США и конфисковать активы западных стран, если Вашингтон конфискует активы РФ

сегодня, 16:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон конфискует активы РФ, замороженные из-за вторжения России в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление заместителя главы МИД РФ цитирует Reuters.

Россия угрожает разорвать дипотношения с США: что разозлило Кремль

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "не должны исходить из иллюзии, что Россия обеими руками цепляется за сохранение с ними дипломатических отношений" и что в Москве "готовы к любому сценарию".

По словам российского дипломата, "спусковым крючком" для разрыва отношений может стать "конфискация активов, дальнейшая военная эскалация и многое другое".

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия "никогда не оставит в покое" ни одну страну, которая захватит ее активы, и предпримет ответные действия по конфискации активов таких стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока США и ЕС пробуксовывают с принятием решений о выделении Украине многомиллиардных пакетов помощи из своих бюджетов, усилились поиски возможностей передать Украине замороженные Западом активы РФ (около 300 миллиардов долларов). У МИД РФ уже – истерика по этому поводу – и новая порция угроз в адрес той же Германии. Какова вероятность, что российские активы вскоре начнут работать на Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – помощь от США и ЕС: стоит ли переживать за 2024 год и как подстраховаться Украине.

Ранее "Комментарии" писали – почему так важно запустить отечественный ВПК: что означает переход Украины в оборону.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/russia-diplomatic-ties-with-us-could-break-down-over-asset-seizures-2023-12-22/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:23

Так і треба поводитись з рейдерами особливо коли грабувати намагаються на користь корумпованих юдейських розкрадачів. Український олігархат має достатньо майна за кордоном, щоб у випадку чого компенсувати Росії збитки. Суперяхти і палаци юдея Косюка або Рената можуть вийти з європейського порту, а прибути у порт Ємена або КНДР або згоріти. Треба створювати фінансовий Моссад який буде діяти по всьому світу, терористичний Ізраїль показав приклад як це робити.


Новости

Все новости