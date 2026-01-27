Страны Европейского Союза окончательно утвердили план полного отказа от российского газа, установив четкие дедлайны до конца 2027 года. На этом фоне в самой России 2025 год стал худшим для торговли за последнее десятилетие – экономика столкнулась с массовыми банкротствами и падением деловой активности. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Россияне. Фото: из открытых источников

Согласно решению ЕС, импорт российского сжиженного природного газа будет прекращен до конца 2026 года, а поставки трубопроводного топлива — не позднее 30 сентября 2027 года. Таким образом Брюссель закрепил курс на полную энергетическую независимость от Москвы.

Параллельно США и Евросоюз договорились о защите ресурсов Гренландии. Новое соглашение предусматривает создание специального надзорного органа, который должен заблокировать доступ России и Китая к разведке полезных ископаемых на острове. Одновременно МИД Германии публично критикует Кремль за жесткую и бескомпромиссную позицию в территориальных вопросах.

Дополнительный удар по российскому газовому сектору нанесла немецкая компания Uniper, подав иск против "Газпрома" в международный арбитраж в Женеве. Сумма требований – 45 млн евро за нарушение контрактов на транспортировку газа.

Тем временем внутри РФ ситуация стремительно ухудшается. В 2025 году было зарегистрировано лишь 173 тысячи новых компаний – минимальный показатель за 14 лет. Число ликвидированных фирм выросло до 233 тысяч, превысив количество открытий на 26%. Деловая активность обвалилась в 60 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Финансовое давление на население усиливается: более полумиллиона россиян официально признаны банкротами, продажи детских товаров падают, а спрос на антидепрессанты достиг исторического максимума. На фоне экономического спада Кремль усиливает контроль над Беларусью, пытаясь компенсировать геополитическую и внутреннюю изоляцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне заканчиваются: разведка узнала, кого теперь Путин бросает на войну против Украины.