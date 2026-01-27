logo_ukra

Росія йде в кризу: розвідка назвала рік, який стане точкою розриву

Розвідка зазначає, що Європа відмовляється від газу РФ, а росіяни масово банкрутують.

27 січня 2026, 13:19
Країни Європейського Союзу остаточно затвердили план повної відмови від російського газу, встановивши чіткі дедлайн до кінця 2027 року. На цьому тлі в самій Росії 2025 став гіршим для торгівлі за останнє десятиліття — економіка зіткнулася з масовими банкрутствами і падінням ділової активності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Росія йде в кризу: розвідка назвала рік, який стане точкою розриву

Росіяни. Фото: із відкритих джерел

Згідно з рішенням ЄС, імпорт російського зрідженого природного газу буде припинено до кінця 2026 року, а постачання трубопровідного палива – не пізніше 30 вересня 2027 року. Таким чином, Брюссель закріпив курс на повну енергетичну незалежність від Москви.

Паралельно США та Євросоюз домовилися про захист ресурсів Гренландії. Нова угода передбачає створення спеціального органу нагляду, який повинен заблокувати доступ Росії і Китаю до розвідки корисних копалин на острові. Водночас МЗС Німеччини публічно критикує Кремль за жорстку та безкомпромісну позицію у територіальних питаннях.

Додатковий удар по російському газовому сектору завдала німецька компанія Uniper, подавши позов проти Газпрому до міжнародного арбітражу в Женеві. Сума вимог – 45 млн. євро за порушення контрактів на транспортування газу.

Тим часом усередині Росії ситуація стрімко погіршується. У 2025 році було зареєстровано лише 173 тисяч нових компаній – мінімальний показник за 14 років. Число ліквідованих фірм зросло до 233 тисяч, перевищивши кількість відкриттів на 26%. Ділова активність обвалилася у 60 регіонах, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Фінансовий тиск на населення посилюється: понад півмільйона росіян офіційно визнано банкрутами, продаж дитячих товарів падає, а попит на антидепресанти досяг історичного максимуму. На тлі економічного спаду Кремль посилює контроль над Білоруссю, намагаючись компенсувати геополітичну та внутрішню ізоляцію.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/ukraina-i-svit--proty-rosiiskoi-ahresii-sanktsii-v-dii-1769472000002
