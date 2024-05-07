Россия умудрилась выбесить даже Китай: Какова будет реакция Пекина

Пересечением так называемых красных линий назвал заявления террористической России о том, что она намерена организовать обучение по применению тактического ядерного оружия политический эксперт Максим Джигун. При этом, по его мнению, эти "красные линии" РФ пересекли не только понимание Европы, но и Китая.

Си и Путин

Эксперт считает, что на самом деле Пекин заинтересован в том, чтобы продолжать занимать преимущество в геополитическом и экономическом планах США.

Именно поэтому, отмечает Джигун, Китай реализует свою стратегию, оказывая террористической России помощь. Впрочем, добавил эксперт, для Пекина сейчас очень важно выстроить равные отношения с Европой.

"И вопрос дестабилизации за счет риторики, которую сейчас подают в РФ, точно не входит в планы",

– считает Джигун.

Эксперт предположил, что будут жесткие разговоры между странами Европейского Союза и Китаем. Ведь, подчеркивает Джигун, экономика является важной составляющей, однако она должна вкладывать в себя и определенный политический нарратив.

Впрочем, по его мнению, несмотря на сотрудничество с террористической Россией, Китай может пойти на некоторые уступки странам Европейского Союза и даже попытаться успокоить кремлевского диктатора Владимира Путина.

То есть, подчеркивает эксперт, в случае, если будет возникать вопрос или сохранить хорошие отношения с Евросоюзом или дальше поддерживать террористическую Россию с ее ядерными угрозами и бредами, то, вероятно, у лидера Китая Си Цзиньпиня будет более центристская позиция.

При этом Джигун не считает, что свои заявления по испытанию тактического ядерного оружия Россия не синхронизировала с Китаем.

"Но роль Пекина крайне важна для того, чтобы успокаивать эти обострения Путина",

– заявил политический эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ начала очередной ядерный шантаж в то время, когда лидер Китая прибыл в Европу.