Как рассказал Александр "Фортуна", российское командование пошло на уничтожение Козинки, поскольку там российские пехотинцы не имели успеха и не могли никак навредить российским повстанцам. Более того, утверждает "Фортуна", все пехотные формирования, которые заходили на территорию Козинки, Горы-Подола, Заречья, были уничтожены.

РДК

По его словам, повстанцы продвигались по российским территориям и продвигаются дальше. Именно поэтому, чтобы их остановить по российским населенным пунктам, сами же россияне начали наносить удары КАБами.

"Когда в течение часа на одну позицию начинают бросать 5-6 КАБ, психологически людям это трудно выдерживать",

— рассказал "Фортуна".

При этом, по его словам, россияне не считаются с мирным населением, живет ли оно в Украине или в РФ. Он говорит, что повстанцы предусматривали такую ситуацию, потому и просили власть организовать эвакуацию мирного населения. Со своей стороны, повстанцы открыли гуманитарный коридор, которым воспользовалось много людей.

В то же время, утверждает "Фортуна", власти Белгородской области вместо эвакуации поставили блокпосты, жителей разворачивали, чтобы они возвращались домой и голосовали на путинских выборах.

В общем, отмечает Александр "Фортуна" до 17 марта дня путинских выборов о рейдах повстанцев вообще не говорили, пытаясь сделать вид, что в стране все хорошо, а российский диктатор Владимир Путин полностью контролирует ситуацию. Какие-то заявления по поводу происходящего на приграничных территориях начали звучать после того, как Путин переизбрался.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы раскрыли откуда у них оружие, которое они используют против российских военных.