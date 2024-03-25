logo

BTC/USD

67217.09

ETH/USD

3447.16

LTC/USD

89.52

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия уничтожает свои приграничные территории КАБами. Подробности от повстанцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия уничтожает свои приграничные территории КАБами. Подробности от повстанцев

Россияне одинаково ведут войну против украинцев и против своего населения, заявил в интервью ТСН начальник штаба РДК Александр «Фортуна». По его словам, армия РФ фактически уничтожила свою же Козинку КАБами

сегодня, 14:56
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как рассказал Александр "Фортуна", российское командование пошло на уничтожение Козинки, поскольку там российские пехотинцы не имели успеха и не могли никак навредить российским повстанцам. Более того, утверждает "Фортуна", все пехотные формирования, которые заходили на территорию Козинки, Горы-Подола, Заречья, были уничтожены.

Россия уничтожает свои приграничные территории КАБами. Подробности от повстанцев

РДК

По его словам, повстанцы продвигались по российским территориям и продвигаются дальше. Именно поэтому, чтобы их остановить по российским населенным пунктам, сами же россияне начали наносить удары КАБами.

"Когда в течение часа на одну позицию начинают бросать 5-6 КАБ, психологически людям это трудно выдерживать",
— рассказал "Фортуна".

При этом, по его словам, россияне не считаются с мирным населением, живет ли оно в Украине или в РФ. Он говорит, что повстанцы предусматривали такую ситуацию, потому и просили власть организовать эвакуацию мирного населения. Со своей стороны, повстанцы открыли гуманитарный коридор, которым воспользовалось много людей.

В то же время, утверждает "Фортуна", власти Белгородской области вместо эвакуации поставили блокпосты, жителей разворачивали, чтобы они возвращались домой и голосовали на путинских выборах.

В общем, отмечает Александр "Фортуна" до 17 марта дня путинских выборов о рейдах повстанцев вообще не говорили, пытаясь сделать вид, что в стране все хорошо, а российский диктатор Владимир Путин полностью контролирует ситуацию. Какие-то заявления по поводу происходящего на приграничных территориях начали звучать после того, как Путин переизбрался.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы раскрыли откуда у них оружие, которое они используют против российских военных.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/ne-schadyat-nikogo-yak-rosiyska-armiya-voyuye-na-svoyiy-teritoriyi-i-nischit-naseleni-punkti-u-rdk-ozvuchili-guchni-podrobici-2542855.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости