Россия усилила попытки: какие страны хочет втянуть в войну с Западом

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы создании “азиатского НАТО” являются частью новой информационной кампании Кремля, направленной на оправдание войны против Украины и давление на Запад. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В СНБО считают, что Москва пытается представить нынешнюю войну как глобальное противостояние за “новый мировой порядок”, чтобы втянуть страны Азии в собственную конфронтацию с США и Европой.

Во время выступления на слушаниях по евразийской безопасности Лавров обвинил Вашингтон в формировании “азиатского НАТО” и одновременно пригрозил европейским государствам. По его словам, любая “вооруженная борьба с Россией” якобы всегда завершалась для Европы плохо. Кроме того, министр заявил о необходимости устранить угрозы для РФ “на длительную историческую перспективу”.

В украинском Центре противодействия дезинформации уверены, что подобные заявления рассчитаны сразу на две аудитории. С одной стороны, Кремль пытается посеять страх среди европейских политиков и ослабить поддержку Украины. С другой – Москва стремится убедить азиатские государства, будто именно Россия способна защитить их от влияния Запада.

В Киеве подчеркивают, что за громкими заявлениями о “евразийской безопасности” скрывается куда более прагматичная цель – поиск новых союзников и ресурсов для продолжения войны против Украины.

По данным СНБО, затяжная война уже серьезно истощила российские возможности, поэтому Кремль все активнее использует угрозы, геополитические манипуляции и риторику о глобальном конфликте, чтобы удержать влияние и избежать международной изоляции.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированный российский удар по Киеву 24 мая был не только военной атакой, но и попыткой Кремля компенсировать репутационный провал после празднования 9 мая в Москве. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.



