Росія посилила спроби: які країни хоче втягнути у війну із Заходом

Заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про створення "азіатського НАТО" є частиною нової інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на виправдання війни проти України та тиск на Захід. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

У РНБО вважають, що Москва намагається уявити нинішню війну як глобальне протистояння за “новий світовий порядок”, щоб втягнути країни Азії у власну конфронтацію зі США та Європою.

Під час виступу на слуханнях з євразійської безпеки Лавров звинуватив Вашингтон у формуванні “азіатського НАТО” та водночас погрожував європейським державам. За його словами, будь-яка "збройна боротьба з Росією" нібито завжди завершувалася для Європи погано. Крім того, міністр заявив про необхідність усунути загрози для РФ "на тривалу історичну перспективу".

В українському Центрі протидії дезінформації впевнені, що подібні заяви розраховані одразу на дві аудиторії. З одного боку, Кремль намагається посіяти страх серед європейських політиків та послабити підтримку України. З іншого боку, Москва прагне переконати азіатські держави, ніби саме Росія здатна захистити їх від впливу Заходу.

У Києві наголошують, що за гучними заявами про “євразійську безпеку” ховається значно прагматичніша мета – пошук нових союзників та ресурсів для продовження війни проти України.

За даними РНБО, затяжна війна вже серйозно виснажила російські можливості, тому Кремль все активніше використовує загрози, геополітичні маніпуляції та риторику про глобальний конфлікт, щоб утримати вплив та уникнути міжнародної ізоляції.

