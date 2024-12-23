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Россия усиливает темпы строительства атомных станций за рубежом, - FT

Западные правительства активно пытаются снизить зависимость от России в области ядерной энергетики.

сегодня, 09:54
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Клименко Елена

Россия активно занимается строительством более 10 атомных энергоблоков за рубежом, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию, в частности в результате развития искусственного интеллекта и экономического роста развивающихся рынков. Об этом сообщил Борис Титов, специальный представитель Кремля по международному сотрудничеству в области устойчивого развития, в интервью Financial Times.

Россия усиливает темпы строительства атомных станций за рубежом, - FT

Атомные электростанции. Фото: из открытых источников

"Мы строим более 10 атомных энергоблоков в разных странах. Потребность в энергии велика, и без ядерной энергетики мы не сможем ее обеспечить. Мы уверены, что ядерная энергетика безопасна и чиста, поскольку у нее нет выбросов", – заявил Титов.

Россия активно реализует проекты строительства атомных электростанций в Бангладеш, Египте, Индии, Иране, Китае и Турции. Власти РФ нацелены на укрепление своей позиции на глобальном рынке ядерной энергии, несмотря на санкции, наложенные Западными странами после начала войны в Украине.

По словам Титова, Россия стремится стать одним из самых крупных поставщиков новых атомных станций в мире. Ожидается, что спрос на атомную энергию вырастет, особенно в развивающихся странах, а также среди технологических компаний.

Издание также упоминает исследование Норвежского института международных отношений, указывающее на то, что Россия оказывает услуги по строительству реакторов, поставке топлива и других энергетических услуг в 54 странах.

Титов также упомянул о строительстве энергоблоков в Турции, Бангладеш и венгерской АЭС "Пакш-2". Россия планирует построить завод с малыми модульными реакторами в Узбекистане, а также подписала соглашение на 2023 год с Буркина-Фасо.

Западные правительства активно пытаются снизить зависимость от России в области ядерной энергетики. К примеру, в США уже запрещен импорт российского обогащенного урана, а ряд восточноевропейских стран подписали соглашения на поставку топлива с американской компанией Westinghouse после вторжения России в Украину, хотя Венгрия отказывается от таких изменений.

Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны ЕС отказаться от импорта российского ядерного топлива до 2027 года, однако Венгрия и Словакия заявили о намерении блокировать какие-либо инициативы по ограничению гражданской атомной энергетики РФ.

В то же время чиновник ЕС отметил, что опасения относительно возможного дефицита ядерного топлива, как это произошло с газом в 2022 году, преувеличены. "Росатом" заинтересован в том, чтобы оставаться надежным поставщиком, подчеркнул он.

Большинство развивающихся стран активно рассматривают атомную энергетику как возможность удовлетворить потребности в экологически чистой энергии, что создает новые возможности для России на международном рынке ядерной энергии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к более решительным действиям против России из-за ее атак на важные для функционирования атомных электростанций подстанции.



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Источник: https://www.ft.com/content/4e78c20a-dad8-4ce5-b2c9-90106c5bea31
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