Украина атакой на Курскую область продемонстрировала свое "истинное лицо", поэтому она не заслуживает ничего кроме поражения и капитуляции, об этом в ходе неформального заседания ООН заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский

"Те, кто надеялся, что эта варварская атака посеет раздор среди россиян и напугает их, совершает фатальную ошибку. Это преступление сплотило наше общество и показало истинное лицо врага, который не заслуживает ничего, кроме поражения и безусловной капитуляции", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ 6 августа начали наступление в Курской области. Продвижение оказалось успешным, поэтому вызвало истерику у диктатора Владимира Путина. Он потребовал "выдавить" украинских военных из российских территорий. Также он отказался вести любые переговоры с Украиной.

В то же время, он отправил в Курскую область своего помощника Алексея Дюмина, чтобы он контролировал ход проведения "контртеррористической операции". Правда, эксперты считают, что эта затея ни к чему не приведет. Максимум Дюмин найдет каких-то "шпионов", которые якобы действуют в интересах ВСУ.

При этом военные предупреждают, что командование РФ все же уже определилось с тем, как будет противостоять ВСУ в Курской области. В частности, россияне концентрируют силы для основного удара, не пуская их сразу в работу. Потому что для вытеснения рейдовой группировки нужен контингент в несколько раз больше по численности. Также необходимо превосходство в арте, авиации и БПЛА. Известно, что уже сконцентрировано порядка 10 тысяч личного состава, по технике количественно информации нет. Но ее перебрасывают, это известно.



