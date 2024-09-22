Россия утвердила список стран, политика которых противоречит ценностям РФ

Правительство России сформировало список с 47 странами и территориями, которые по мнению руководства РФ реализуют политику, навязывающую "деструктивные установки" и противоречащую "традиционным российским ценностям". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на распоряжение правительства РФ.



В России назвали страны, политика которых противоречит ценностям РФ. Фото: росСМИ

17 сентября на сайте опубликования правовых актов правительства РФ появился документ со списком стран, которые, по мнению Кремля, навязывают "деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Список стран был утвержден в соответствии с указом российского диктатора Владимира Путина 19 августа, в отношении стран, разделяющих традиционные ценности России. Кроме Украины, в перечне оказались еще 46 стран и территорий.

Список стран, политика которых противоречит ценностям России:

- Австралия

- Австрия

— Албания

— Андорра

— Багамские острова

— Бельгия

— Болгария

— Великобритания

- Германия

— Греция

— Дания

— Ирландия

— Исландия

— Испания

— Италия

— Канада

— Кипр

- Латвия

- Литва

— Лихтенштейн

- Люксембург

— Мальта

— микронезия

- Монако

— Нидерланды

— Новая Зеландия

— Норвегия

— Польша

— Португалия

— Республика Корея

— Румыния

— Сан-Марино

- Северная Македония

— Сингапур

— Словения

— США

— Тайвань

— Украина

- Финляндия

- Франция

— Хорватия

— Черногория

— Чехия

- Швейцария

— Швеция

- Эстония

— Япония

Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке стран с которыми Украина разорвала дипломатические отношения.

Также "Комментарии" писали, что Россия добавила Норвегию в список "недружественных стран".