Россия утвердила список стран, политика которых противоречит ценностям РФ

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Slava Kot
Правительство России сформировало список с 47 странами и территориями, которые по мнению руководства РФ реализуют политику, навязывающую "деструктивные установки" и противоречащую "традиционным российским ценностям". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на распоряжение правительства РФ.
В России назвали страны, политика которых противоречит ценностям РФ. Фото: росСМИ
17 сентября на сайте опубликования правовых актов правительства РФ появился документ со списком стран, которые, по мнению Кремля, навязывают "деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".
Список стран был утвержден в соответствии с указом российского диктатора Владимира Путина 19 августа, в отношении стран, разделяющих традиционные ценности России. Кроме Украины, в перечне оказались еще 46 стран и территорий.
Список стран, политика которых противоречит ценностям России:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке стран с которыми Украина разорвала дипломатические отношения.
Также "Комментарии" писали, что Россия добавила Норвегию в список "недружественных стран".
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