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Россия утвердила список стран, политика которых противоречит ценностям РФ

Российское правительство официально назвал страны, которые, по мнению Кремля, противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям России.

сегодня, 13:55
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Slava Kot

Правительство России сформировало список с 47 странами и территориями, которые по мнению руководства РФ реализуют политику, навязывающую "деструктивные установки" и противоречащую "традиционным российским ценностям". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Россия утвердила список стран, политика которых противоречит ценностям РФ

В России назвали страны, политика которых противоречит ценностям РФ. Фото: росСМИ

17 сентября на сайте опубликования правовых актов правительства РФ появился документ со списком стран, которые, по мнению Кремля, навязывают "деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Список стран был утвержден в соответствии с указом российского диктатора Владимира Путина 19 августа, в отношении стран, разделяющих традиционные ценности России. Кроме Украины, в перечне оказались еще 46 стран и территорий.

Список стран, политика которых противоречит ценностям России:

  • - Австралия
  • - Австрия
  • — Албания
  • — Андорра
  • — Багамские острова
  • — Бельгия
  • — Болгария
  • — Великобритания
  • - Германия
  • — Греция
  • — Дания
  • — Ирландия
  • — Исландия
  • — Испания
  • — Италия
  • — Канада
  • — Кипр
  • - Латвия
  • - Литва
  • — Лихтенштейн
  • - Люксембург
  • — Мальта
  • — микронезия
  • - Монако
  • — Нидерланды
  • — Новая Зеландия
  • — Норвегия
  • — Польша
  • — Португалия
  • — Республика Корея
  • — Румыния
  • — Сан-Марино
  • - Северная Македония
  • — Сингапур
  • — Словения
  • — США
  • — Тайвань
  • — Украина
  • - Финляндия
  • - Франция
  • — Хорватия
  • — Черногория
  • — Чехия
  • - Швейцария
  • — Швеция
  • - Эстония
  • — Япония

Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке стран с которыми Украина разорвала дипломатические отношения.

Также "Комментарии" писали, что Россия добавила Норвегию в список "недружественных стран".



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202409200036?index=1
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