Россия уверена, что не уйдет из Украины: какой раздел включили в учебники по "истории" для школьников

Российские власти включили в новый федеральный перечень рекомендуемых школьных учебников издание, посвященное истории Донбасса и так называемой "Новороссии". Учебник планируют использовать в российских школах, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Учебники по "истории" оккупированных территорий Украины. Фото: из открытых источников

Речь идет об издании "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для учащихся 5-7 классов. В нем история Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей подается с позиции российского имперского нарратива. Украинский контекст и связь этих регионов с Украиной, как отмечают правозащитники, фактически подменяются российской версией событий.

В российском Министерстве образования утверждают, что учебник якобы представляет "объективную" и "реальную информацию" и является частью концепции "единой истории России". Глава ведомства Сергей Кравцов также противопоставил его украинским школьным учебникам.

По данным российских властей, новые пропагандистские материалы должны попасть в школы на временно оккупированных территориях уже с 1 сентября 2026 года.

Правозащитники рассматривают подобные образовательные программы как инструмент системной русификации и принудительного перевоспитания украинских детей. Речь идет не просто о замене отдельных фактов, а о попытке сформировать у нового поколения представление о захваченных регионах как якобы исторически российских.

Особую опасность эксперты видят в том, что школьная пропаганда сочетается с другими мерами оккупационной политики. Детям навязывают российскую идентичность, вытесняют украинский язык и культуру, а в дальнейшем молодежь могут втягивать в российскую систему военной подготовки.

Таким образом, Кремль пытается закрепить оккупацию не только силой оружия, но и через школьную систему – формируя у украинских детей собственную версию прошлого и отношения к стране, которая продолжает оккупацию их территорий.

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